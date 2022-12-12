Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Dijital okuryazarlığı artırmak için bilişim sınıfı kuruyoruz'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bayrak törenine katıldı ve öğrencilere bilim üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Yazıcı, sunum sırasında Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin yanına bilişim sınıfı kuracaklarını ve burada ücretsiz dersler verileceğini açıkladı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her hafta başında Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan bir okula giderek bayrak törenine katılıyor ve öğrenciler ile soru cevap etkinliği düzenliyor. Bu çerçevede Başkan Yazıcı, bu hafta Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bayrak törenine katıldı. Başkan Yazıcı’ya Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da eşlik etti. Başkan Yazıcı, tören sonrasında öğrenciler ile buluşarak bilim üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrası soru cevap etkinliği düzenlendi. Başkan Yazıcı, sunum sırasında Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin yanına bilişim sınıfı kuracaklarını ve burada ücretsiz dersler verileceğini açıkladı.

“Dijital okuryazarlık seferberliği başlattık”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çağımız artık okuryazarlıktan çıktı ve 29 harf ile okuduğumuz okuryazarlık geçti. Dijital teknoloji gelişti artık, her mesleği yaparken bilgisayar kullanabilmek ya da dijital bir cihaz kullanıyor olabilmek gerekli oldu. Bilgisayar okuryazarlığı çıktı. Artık dijital okuryazarlık dönemindeyiz. Yani bir bilgiye en iyi şekilde ulaşarak, bilgiyi alıp onu işleyip, en şekilde sunabilmek için dijital okuryazar olmamız gerekiyor. Biz dijital okuryazarlık konusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile beraber dijital okuryazarlık seferberliği başlattık. Bizim bu konudaki uzman arkadaşlarımız gelip sizin okulda da seminerler verecekler” dedi.

“Bilişim sınıfı kuruyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Şu anda bilişim sınıfı kuruyoruz. Orada yazılım kursları vereceğiz. Teknoloji Geliştirme Merkezi kurduk Şelale Eğitim Parkı içerisinde. Belediye KOSGEB iş birliğinde ilk kez kuruldu. Bunu yaptık ve bunun alt katında Amazon Türkiye’nin desteği ile bilişim sınıfı kuruyoruz. O bilişim sınıfında kurslarımız olacak. Sizler de katılabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince dijital okuryazarlığı artırmaya çalışıyoruz. Bu pilot uygulamayı geliştirebilirsek Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile beraber bütün Türkiye’ye yayılacak” dedi.