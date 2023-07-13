Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'İkinci yüzyılımızın temelini 15 Temmuz ruhu oluşturuyor'

Tuzla Belediyesi, 15 Temmuz Derneği iş birliğinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde, o gün yaşananları unutturmamak için özel bir sergi düzenledi. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde düzenlenen ‘O an’ sergisinde darbe gecesinde yaşananların kronolojik anlatıldığı fotoğraf sergisi, darbe gecesi hasar alan bir araba ve sinematik gösterimin yer aldığı dev ekran yer aldı.

Tuzla Belediyesi, 15 Temmuz Derneği iş birliğinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde, o gün yaşananları unutturmamak için özel bir sergi düzenledi. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde düzenlenen ‘O an’ sergisinde darbe gecesinde yaşananların kronolojik anlatıldığı fotoğraf sergisi, darbe gecesi hasar alan bir araba ve sinematik gösterimin yer aldığı dev ekran yer aldı. Sergi için düzenlenen açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Cumhur İttifakı’nın Tuzla ilçe Başkanları, 15 Temmuz Gazileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı. Programa katılan protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından sergiyi gezdiler.

“İkinci yüzyılımızın temelini 15 Temmuz ruhu oluşturuyor”

‘O An’ Sergisi’nin açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir hafta sürecek olan etkinliklerimizin ilkini başlatıyoruz. Buradaki amacımız, 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak. Bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı ile beraber başlayan birinci yüzyıl vardıysa yeni yüzyılımızın en önemli temelini de 15 Temmuz ruhu oluşturuyor. Unutturulmaması gereken bu ruhla beraber Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını hep birlikte dizayn edeceğiz ve birlikte geliştireceğiz. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız. Mazide olduğu gibi yeniden dünyada hakkettiğimiz noktayı alacağız” dedi.

“Hiçbir darbede yaşanmayan şeyler vardı”

Başkan Yazıcı, ”Darbelerin nasıl yapıldığını biliyoruz. Bu darbenin hain FETÖ ile çıkan orda içerisindeki bir kalkışmayla başlayan, bazı dış ve iç mihrakları olan çok değişik yönleri vardı. Çok önemli bir şeyi vardı. Hiçbir darbede yaşanmayan şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi bir darbe olduğunda halkı sokağa çağıran bir lider bir Cumhurbaşkanımızın olması ve halkın meydanlara ve demokrasiye sahip çıkmaya çağırması bütün darbelerden farklı en önemli noktaydı” ifadelerini kullandı.

“Küçük bir çakının karşısına çıkamayanlar o gün tankların karşısına çıktılar”

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Allah takdir ettiği bir zaman diliminde insanı ya güzelliklerle ya da ağır imtihanlarla karşı karşıya getirir. 15 Temmuz da bu topraklarda yaşadığımız binlerce imtihanlardan bir tanesiydi. Öncelikle bu toprakları bize emanet olarak bırakan ecdadımız da bu yaşadığımız imtihan gibi çok zorlu imtihanlar yaşadılar ve bize bu toprakları emanet olarak bıraktılar. Bu topraklar, bu devlet, bu bayrak kırmızı çizgilerimiz asla bir miras değil, bir emanettir. Biz de bu topraklarda binlerce yıl inancımız, değerlerimiz ve kültürümüz yaşasın diye bizden sonraki kuşaklar için sahip çıkmak zorundayız. Allah her birimize bu şuuru versin. Zaten bu topraklarda bu kültürden etkilenen insanlar o şuurda oldukları için o gün, tankların altına yattılar, tankların karşısına dikildiler. Normal bir zamanda küçük bir çakının karşısına dahi çıkamayan, küçük bir silahın karşısında dahi çıkamayan insanlar o gün yüreklerindeki imanla, göğsündeki Allah sevgisiyle, cennet arzusuyla, vatan, bayrak sevgisiyle tankların altına yattılar. Mermilerin üzerine gittiler. Bu ancak bizim kültürümüzü anlayan ve bunu yaşayan insanların yapabileceği bir şeydir” şeklinde konuştu.