Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'İlk Evim İlk İş Yerim projesi ülkemizin gücünü ve güçlü geleceğinin bir göstergesidir'

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii’nde yapımı devam eden ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 50 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde inşa edilen 508 adet konut hak sahipleri arasında konut belirleme kurası yarın çekiliyor. 20 bin 908 konutun yapılacağı Tuzla’da devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Böylesine problemlerin yaşandığı bir dünyada böylesine büyük bir projenin açıklanması ülkemizin gücünü ve güçlü geleceğinin bir göstergesidir. Sosyal devlet anlayışının göstergesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet tarihini en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklamıştı. İlk etapta yapılacak 250 bin konutun 50 bini İstanbul’a, bunlardan da 20 bin 908 âdeti Tuzla’ya yapılacağı belirtilmişti. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından yapılan açıklamada;’ TOKİ tarafından 50 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir’ ifadelerine yer verildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da kura çekimi öncesinde proje alanında incelemeler gerçekleştirdi. Başkan Yazıcı incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

“İlk Evim İlk İş Yerim projesi ülkemizin gücünü ve güçlü geleceğinin bir göstergesidir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ve özellikle de sayın bakanımızın açıklamaları ile birlikte başlayan ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ projesinin 508 talihlisinin belirleneceği günü yaşıyoruz. Önemli bir projeydi. Bu projenin önemi nereden geliyor? Dünyada bir ekonomik kriz yaşanırken, sosyal devlet anlayışıyla, devletimizin gelecek misyonu açısından milletini kucaklayan vizyonu ile beraber, artan ev ve kira fiyatlarına binaen bir projeydi. Bu proje çerçevesinde 750 bin konut ve iş yeri yapılacağı ve bu iş yerlerinin daha sonra yeni projelerle geliştirileceği ifade edilmişti. Bu açıdan bakıldığında, böylesine problemlerin yaşandığı bir dünyada böylesine büyük bir projenin açıklanması ülkemizin gücünü ve güçlü geleceğinin bir göstergesidir. Sosyal devlet anlayışının göstergesidir” dedi

“Bu proje Tuzla için ayrı bir vizyon ve değer katıyor”

Başkan Yazıcı, “Projeye 2 milyon gencin ve 5 milyon vatandaşımızın ilk aşamada bugün itibariyle 8 milyon vatandaşımızın başvurması gerçekten Türkiye’nin gücüne ve güçlü geleceğine güvenene vatandaşımızın olması bize gurur veriyor. Projenin çok önemli detaylarından birisi, pozitif ayrımcılıkla emeklilerimize, şehit ailelerimize ve gençlere yönelik pozitif ayrımcılıkla projenin ilk sahipleri olarak teslim edilmesi önemli. Bugün 508 dairenin çekilişi yapılacak. Önümüzdeki sene itibariyle teslimleri yapılacak. Bunun devamında 750 bin konut üretilerek, 50 bini İstanbul’da olan ve onların da 20 bin 908’inin Tuzla’da olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Tuzla için ayrı bir vizyon ve değer katıyor. Yeni gelişecek olan 20 bin 908 yeni konut ile beraber gelişen şehir vizyonunun alt yapısı için Tuzla Belediyesi olarak çalışmalara başladık. Dolayısıyla böylesine bir konut projesinin yeşil alanları, okulları, camileri, spor alanları ile beraber gelişiyor olması şehrin daha planlı ve geleceğe yönelik daha yaşam kalitesini artıracak olmasından dolayı çok kıymetli” dedi.