Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Teknolojinin olumsuzluklarını giderdiğimiz zaman insanlık için çok önemli olacak'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 4’üncü Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nda ‘Aile ve Yalnızlık’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Teknolojik aletlerin insanları nasıl yalnızlaştırdığı üzerine ‘İnsanlığın Teknolojik Yalnızlığı’ isimli bir kitabı da bulunan Başkan Yazıcı, panel boyunca teknolojinin gelişimi, teknolojinin yalnızlaştırması ve ailede yalnızlık üzerine bir sunum yaptı. Başkan Yazıcı burada ailenin önemine değinerek,” Bilginin ve internetin içerisinde doğan çocukların bizler için gelecekte önemli olduğunu düşünüyorum. Çok daha iyi noktada olduklarını, daha global düşünerek yerel uyguladıklarını, daha insani ve evrensel değerle uğraştıklarını görüyoruz. Birey ve toplum üzerindeki etkilerinin daha da geliştiğini düşünüyoruz. Bilimin ürünü teknolojin olumsuzluklarını giderdiğimiz zaman insanlık için önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 4’üncü Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nda ‘Aile ve Yalnızlık’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Teknolojik aletlerin insanları nasıl yalnızlaştırdığı üzerine ‘İnsanlığın Teknolojik Yalnızlığı’ isimli bir kitabı da bulunan Başkan Yazıcı, panel boyunca teknolojinin gelişimi, teknolojinin yalnızlaştırması ve ailede yalnızlık üzerine bir sunum yaptı. Sunumların ardından Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Başkan Yazıcı’ya katılımlarından ötürü Teşekkür Belgesi takdim etti.

“Teknoloji kontrol edildiğinde düşündüğümüz gibi bir şey olmadığını düşünüyorum”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Aile bir yönüyle DNA, bir yönüyle RNA’dır. DNA çünkü geçmişle beraber insanın kadim geleneğini ortaya koyan, bütün birikimlerle beraber yaşayan ve en güvenli yapıdır. Bir taraftan da RNA’dır köklüdür. Aile içerisinde yalnızlık hissi bakımından aslında doyma, sığma, paylaşma ile alternatiflerini buluncaya kadar ikame etme gibi bir duruma düşüyor. Aile aslında bulduklarını, geçmişten gelenlerle köprü kurduklarının dışında sanal bir ihtiyaç karşılamaya gitmeye çalışıyor. Yalnızlık ölçülerine baktığımız zaman bazı fikri ayrılıklar var. Yalnızlık teknolojiye sığınma mı yoksa aslında teknolojiye bağımlılık bir yalnızlık mı doğuruyor? Yalnızlıktan çok muzdarib insanlar teknolojiye yöneliyor da aile içerisinde şiddetten, aile bireylerin kavgalarından teknolojiye sığınan bir çocuk mu? Yoksa teknolojiye bağımlılığı ile yalnız kalan bir insan mı? Bence ikisi de paradoks gibi. İkisi de olabilecek durumda. Teknoloji kontrol edildiğinde düşündüğümüz gibi bir şey olmadığını düşünüyorum” dedi.

“Teknolojiyi iyi kullandığımız zaman daha da etkin olacağını düşünüyorum”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Teknolojiyi kontrol etmek ise bence bilinçli kullanım, kısıtlı internet, ebeveyn kontrolünde internet kullanımı, bilgisayar okuryazarlığı, dijital okuryazarlığı ve bilinçli evlat, bilinçli birey ile mümkün. Her teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmalıyız. ‘Bir bıçak doktorun elinde nasıl hayat kurtarıyorsa katilin elinde adam öldürür’ sözü gibi teknolojiyi iyi kullandığımız zaman daha da etkin olacağını düşünüyorum. Ben kuşak sınıflandırmalarından hiç rahatsız olmuyorum. İnternetin ve bilginin içerisinde doğmuş bütün çocuklar, Z kuşağı olarak sınıflandırılıyor. 2020 yılından sonra doğanlar için alfa kuşağı deniyor. Yalnızlığa iten kombinasyonlar olabilir ama bilgiyi bu kadar kolay edinen kuşakla mücadele etmek zordur. Bununla ilgili tedbirler alarak gelecekte daha donanımlı bireyler yetişmesini arzu ediyoruz. Dünyanın daha da güzelleşeceğini düşünüyorum. Bilginin ve internetin içerisinde doğan çocukların bizler için gelecekte önemli olduğunu düşünüyorum. Çok daha iyi noktada olduklarını, daha global düşünerek yerel uyguladıklarını, daha insani ve evrensel değerle uğraştıklarını görüyoruz. Birey ve toplum üzerindeki etkilerinin daha da geliştiğini düşünüyoruz. Bilimin ürünü teknolojin olumsuzluklarını giderdiğimiz zaman insanlık için önemli olduğuna inanıyorum” dedi.