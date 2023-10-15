Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: 'Gazze, insanlığını kaybetmeyen herkesin, insanlığın yarasıdır'

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Filistin’de insanlık suçu işlendiğini belirterek, “İsrail, Gazze’ye bomba yağdırırken, uluslararası hukuku katlediyor, insan haklarını gasp ediyor. İçimiz, kardeşlerimizin mezarıyla dolu. İnsanlığın vicdanı Türkiye, dünyanın barış umudu Türkiye’dir. Recep Tayyip Erdoğan bağrına taş basarak bu meselede de sulh ve selamet arıyor. Allah muvaffak etsin, insanlık iyileşsin, duamız bu” dedi.

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çatışma karşısında takındığı tavır ile Türkiye’nin dünyaya büyük bir mesaj verdiğini vurgulayarak, “Gazze, insanlığını kaybetmeyen herkesin, insanlığın yarasıdır. İsrail, uluslararası hukuku, insan haklarını ilk kez çiğnemiyor. 70 yıldır insanlık onurunun üzerinde tepiniyor. Filistinlilerin gösterdiği tepki, bu tepinmeye, yapılan bu zulmedir. İsrail, Gazze’ye bomba yağdırırken uluslararası hukuku katlediyor, insan haklarını gasp ediyor. Öldürmeyeceksin diyen bütün felsefelere, anlayışlara, inançlara saldırıyorlar. Zulümle, barbarlıkla bir milleti tarihten silmeye çalışıyorlar. Bütün bunları yaparken masumiyet kostümünü giyerek masumiyeti de iğfal ediyor. Maalesef evrensel insan haklarından, adaletten, hukuktan bahseden Batılı devletler bu zulme alkış tutuyor, masumiyeti iğfal balosuna İsrail’i koluna takarak gidiyor” dedi.

“İnsanlığın vicdanı Türkiye, dünyanın barış umudu Türkiye’dir”

Başkan Yazıcı, “Filistin’de yaşayanlar, Gazze’de çocuğunun kokusu yerine ölüm kokusunu içine çeken kardeşlerimiz. İçimiz, kardeşlerimizin mezarıyla dolu. İçimiz aç susuz çocukların gözyaşlarıyla taşkın yeri. Gazze’nin derdiyle dertli olduğumuz, insanlığın derdi ile dertli olduğumuz, Filistin’in yarası ile yaralı olduğumuz için bu gayret. İnsanlığın vicdanı Türkiye, dünyanın barış umudu Türkiye’dir. Recep Tayyip Erdoğan bağrına taş basarak bu meselede de sulh ve selamet arıyor. Allah muvaffak etsin, insanlık iyileşsin, duamız bu. Dua ile yardım ile kirli propaganda ile mücadele ile Gazze’nin yanında, hakkın yanında yer almaya devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.