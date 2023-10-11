Tuzla Belediyesi, 'Eğitim Kenti Tuzla' mottosuyla okullara destek vermeye devam ediyor

Tuzla’da, Yunus Emre Ortaokulu’nda Konferans Salonu Açılış Töreni ve Kurum Geliştirme Toplantısı düzenlendi. Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Geleceğimiz, gençlerimizdir. Onların gelecekte ışıl ışıl parlayabilmeleri için günümüzde doğru ve erişebilir eğitim almaları lazım. Eğitim Kenti Tuzla’da her çocuk ışıl ışıl parlayacak” dedi.

Tuzla Belediyesi’nin ilçede faaliyet gösteren okullara desteği aralıksız devam ediyor. ‘Eğitim Kenti Tuzla’ mottosuyla ilçedeki tüm okulların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi yazıcı, ilçe genelinde çocukların daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için bağışçıların destekleriyle, Yunus Emre Ortaokulu’nda yapımı tamamlanan konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi. Törene, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Nexans Türkiye Genel Koordinatörü Atilla Kurtiş ve diğer bağışçılar katıldı. Törenin ardından öğretmen ve öğrencilerin hazırladıkları konser katılımcılara sergilendi. Konser sonrası firma yetkililerine plaket sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Yazıcı, bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

“Tuzla’da her çocuk ışıl ışıl parlayacak, biz bunun için varız”

Açılışta konuşan Başkan Yazıcı, “Eğitim, bir milletin can damarını oluşturur. Biz de bu damarı diri tutmak ve kan akışını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimiz, gençlerimizdir. Onların gelecekte ışıl ışıl parlayabilmeleri için günümüzde doğru ve erişebilir eğitim almaları lazım. Eğitim Kenti Tuzla’da her çocuk ışıl ışıl parlayacak, biz bunun için varız. Okulumuza kurulan konferans salonunun herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.