Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri deprem bölgesine gitti

Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde depremin ardından Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gitmek üzere hazırlıklarına başladı. Tuzla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde toplanan 18 kişilik ekip, ekipmanlarını araçlara yükledikten sonra havalimanına doğru yola çıktılar. Ekipler, AFAD’ın belirleyeceği bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına başlayacaklar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da AFAD ekibinin yola çıkması sürecini yakından takip etti.

“Ne gerekiyorsa yapacağız”

Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi üyesi Barış Vural, “Araçlarımıza ekipmanlarımızı yükledik. Her şeyimiz hazır. Buradan Atatürk Havalimanı’na geçiyoruz. Oradan kargo uçağı ile mevkiimize geçeceğiz” dedi.

Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin Ulaştırma Sorumlusu Salih Yaman ise, “Ekiplerimiz hazır. AFAD’dan talimatımızı aldık. Havalimanına geçiyoruz. Yardım ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.