Tuzla Belediyesi, Çanakkale'deki orman yangını için seferber oldu

Çanakkale'nin Damyeri mevkisinde salı günü öğleden sonra çıkan orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, Tuzla Belediyesi de 2 kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel ile yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Tuzla Belediyesi, Çanakkale'deki orman yangını için seferber oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Damyeri mevkisinde salı günü öğleden sonra çıkan orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, Tuzla Belediyesi de 2 kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel ile yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkisinde çıkan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Yangını söndürmek için tüm imkanlar seferber edilirken, Tuzla Belediyesi de yangın söndürme çalışmalarına ekipleriyle destek veriyor. Tuzla’dan yola çıkan 9 personel, 2 kurtarma aracı ve 2 su tankeri ile dün itibarıyla Yağcılar köyü mevkiindeki çalışmalara katıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

“Dualarınızı eksik etmeyin"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ”Çanakkale’de ekiplerimiz görev başında. En kısa sürede yangının sönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.