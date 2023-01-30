Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitimler aile sıcaklığında devam ediyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından geçtiğimiz ay açılan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yıl boyunca takipleri özel olarak yapılan dezavantajlı vatandaşların eğitimleri aralıksız devam ediyor. Spor, sanat, el işleri gibi 8 farklı branşta haftanın 5 günü devam eden eğitimlere katılan dezavantajlı vatandaşlar hem eğleniyor hem de sosyal hayata katılıyorlar.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 5 bin kadın şehir gönüllüsü ile Tuzla’da kapı kapı dolaşarak dezavantajlı vatandaşları belirleniyor, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından da yıl boyunca ihtiyaçları karşılanıyor. Yıl boyunca takipleri yapılan özel vatandaşların eğitim alabilecekleri, spor yapabilecekleri ve sosyal hayata karışabilecekleri Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi geçtiğimiz ay Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından açılmıştı. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel vatandaşlar spor, sanat ve el işi gibi 8 farklı branşta haftanın 5 günü eğitim görüyorlar. Dersler alanında uzman eğitimciler tarafından verilirken, derslere katılan dezavantajlı vatandaşlar hem eğleniyor hem de sosyal hayata katılıyorlar.

Müzik dersinde olmayı çok seviyorum

Bağlama kursuna katıldığı için çok mutlu olan Enes Mut, Burada olmayı çok seviyorum. En çok buradaki öğretmenlerimi çok seviyorum. Bana bağlamayı çalmayı öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum dedi.

Ezine Kökel ise, Burada müzik derslerimiz, bağlama derslerimiz var. El işi derslerimiz var. En fazla müzik dersinde oluyorum. Müzik dersini çok seviyorum. Müzik demek ben demek dedi.