Tuzla Belediyesi'nden 50 bin öğrenciye kırtasiye desteği

TAKİP ET

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçe genelindeki 62 okulda öğrenim görecek 50 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağladı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü tarafından hazırlanan çantalar, yine kadın kent gönüllüleri tarafından okul sıralarına dizilmeye başlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Çocuklarımız için yapabileceğimiz en büyük iyilik, bırakabileceğimiz en büyük miras iyi bir eğitim vermektir. Eğitimin olmadığı toplumlarda her şey olur, eğitimin olduğu toplumlarda her şey düzelir.” dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kent gönüllüleri, Tuzla genelinde 62 okulda eğitim gören 50 bin öğrenci için kolları sıvadı. İçerisinde defter, kalem, silgi, cetvel, yapıştırıcı gibi 20 çeşit üründen oluşan kırtasiye setini 2023-2024 eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin sıralarında bırakacaklar. Her zaman "Gençlik = gelecek" diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde, "Eğitim Kenti Tuzla" sloganıyla belediye hizmetlerinin yanı sıra bilim ve eğitim camiasına her alanda destek vermeye devam ediyor. Başkan Yazıcı, Tuzla genelindeki 62 okulda eğitim görecek 50 bin öğrenciye Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye yardımını sürdürüyor. İlçe genelinde 17 bin ilkokul, 17 bin ortaokul ve 16 bin lise olmak üzere toplam 62 okulda eğitim görecek olan 50 bin öğrenci için hazırlanan kırtasiye setlerinde temel okul malzemeleri bulunuyor.

Toplamda 1 milyon adet kırtasiye malzemesi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde Gönül Elleri Çarşısı kent gönüllüleri tarafından hazırlanarak, okulun ilk gününde öğrencilerle buluşmak üzere sıraların üzerinde olacak. Kırtasiye setlerinin hazırlık çalışmalarına eşi Dr. Fatma Yazıcı ile katılan Başkan Yazıcı, “Öğrencilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin destekleriyle kitaplarına ulaşıyor. Biz de kareli, çizgili, düz defterleri ile, boyaları, kalemleri, silgileri, cetvelleri, yapıştırıcıları ile komple bir seti, ilçemizdeki 50 bin öğrencimize ulaştırıyoruz. Toplamda 1 milyon adet kırtasiye malzemesinden bahsediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Gönüllülerimiz vasıtasıyla yapıyoruz. Biz malzemeleri temin ettikten sonra, gönüllülerimiz vasıtasıyla paketleyip okullarımıza, öğrencilerimizin sıralarına ulaştıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Eğitimin olduğu toplumlarda her şey düzelir”

Eğitimin bir toplum için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Başkan Yazıcı, “Çocuklarımız için yapabileceğimiz en büyük iyilik, bırakabileceğimiz en büyük miras iyi bir eğitim vermektir. Eğitimin olmadığı toplumlarda her şey olur, eğitimin olduğu toplumlarda her şey düzelir. Bir yerde yolsuzluk varsa, uğursuzluk varsa, hırsızlık varsa, bir yerde eğer ki bir terör varsa ve bir yerde eğer ki bir kaos varsa bunun sebebi eğitimsizliktir. O yüzden eğitime çok kıymet veriyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımız en büyük bütçeyi eğitime ayırdı”

“Bir toplum için yapılacak en büyük iş eğitimdir” diyen Başkan Yazıcı, “Cumhurbaşkanımız da en büyük bütçeyi eğitime ayırarak, eğitime vermiş olduğu önemi gösteriyor. Ücretsiz dağıtılan kitaplarla da bunu gösterdi. Biz de yerelde diğer eğitim materyalleriyle de bu işi tamamlamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Bugün eğitim seferberliğine bir katkı daha sunuyoruz”

Kırtasiye setlerinin hazırlık çalışmalarına katılan Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da, “Bugün çok güzel bir gün. Gönüllü Elleri Çarşısı olarak, Eğitim Komisyonu olarak biz gönüllerimizle birlikte her yaştan gönüllümüzle birlikte bugün eğitim seferberliğine bir katkı daha sunuyoruz. Okumayan çocuk kalmasın, eğitim almayan çocuğumuz kalmasın diye arkadaşlarımız burada belediyemizin verdiği destekle beraber bugün paketleme yapıyorlar. Bunun için çok mutluyuz. Tabii ailelerimizin yükünü bir nebze olsun azaltmak hem gönüllerimizi hem çocuklarımızı hem ailelerimizi çok mutlu ediyor. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.