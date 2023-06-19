Tuzla Belediyesi'nden Babalar Günü'ne özel program

Tuzla Belediyesi, Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda Babalar Günü’ne özel program düzenledi. Türk Hava Kurumu ve Tuzla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen programda İstanbullu babalar, çocukları ile birlikte eğitmen pilotlar eşliğinde maket uçak yaptılar. Programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı.

Tuzla Belediyesi, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda Türk Hava Kurumu ve Tuzla Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde İstanbullu babalar, çocukları ile birlikte eğitmen pilot eşliğinde maket uçak yaptılar. Ayrıca çocuklar için illüzyon gösterileri de düzenlendi. Programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katılarak babalar ve çocukları ile sohbet etti.