Tuzla Belediyesi'nden deprem bölgesindeki çocuklar için tablet kampanyası

Tuzla Belediyesi, deprem bölgesinde yaşayan çocuklar için tablet kampanyası düzenledi. Kampanya çerçevesinde evlerden ve iş yerlerinden toplanan elektronik atıklardan elde edilecek gelirle tablet alınarak bölgeye ulaştırılacak. Kampanyaya destek isteyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kullanmadığınız elektronik atıklarla depremzede çocukların eğitimine katkıda bulunabilirsiniz” dedi.

Tuzla Belediyesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede depremzede çocuklar için oyuncak kampanyasından sonra yeni bir kampanya daha başlatıldı. Tuzla’nın 17 mahallesinde Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından evlerden ve iş yerlerinden toplanan elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle tablet alınarak bölgeye gönderilecek. Vatandaşlar biriktirdikleri atıklar için 444 09 06 numaralı iletişim hattı üzerinden belediye ekiplerine ulaşabilecek.

“Depremzede çocukların eğitimine katkıda bulunabilirsiniz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzlalı vatandaşları kampanyaya katılmaya davet ederek, “Evinizdeki ve iş yerinizdeki kullanmadığınız elektronik atıklarla depremzede çocukların eğitimine katkıda bulunabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.