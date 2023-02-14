Tuzla Belediyesi'nden kırsal kesimlerdeki evlere su desteği

Tuzla Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 merkezli depremin 9’uncu gününde bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediyesi, 121 araç ve 126 personel ile deprem bölgelerindeki çalışmalarını hem yerleşim yerlerinde hem de kırsal kesimlerde gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Tuzla Belediyesi su tankeri aracı, kırsal kesimlere giderek su depolarına temiz su taşıyor. Tuzla Belediyesi iş makineleri ise kapalı olan yolları açarak, bölgeye yardım tırlarının ulaşmasını sağlıyor.

“Sahada yapacak çok işimiz var”

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ve çalışmaları takip eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Hatay’da çalışmalarımız devam ediyor. Yıkılan duvar ve yapılar nedeniyle kapalı olan köy yollarını ekiplerimiz açıyor, bölge halkına temiz su temini ve yardım ulaştırıyoruz. Kısa, orta, uzun dönem olarak sahada yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı.