Tuzla Belediyesi'nin Evde Sağlıkta Tuzla Modeli, Türkiye'ye örnek oluyor

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Devlet Hastanesi’nin ortak projesi olan Evde Sağlıkta Tuzla Modeli, hastaneye gidemeyen ve bakıma ihtiyacı olan insanlara evlerinde sağlık hizmeti sunuyor. 2012 yılından beri devam eden bu sistem, sosyal belediyeciliğin örneklerinden biri oldu. Türkiye’nin performans şampiyonu olan ve uluslararası sağlık kongrelerinde sunulan bu model ile Tuzla ilçesinde 125 bin 936 kişiye ulaşıldı.

Evde sağlık hizmetleri, çeşitli hastalıkları olan ve bakıma ihtiyacı olan hastalara destek oluyor. 2012 yılından itibaren 125 bin 936 kişi bu hizmetten yararlandı. Hizmetten yararlanan vatandaşlar, belediyenin kendilerine sağladığı kolaylıktan ve ilgiden memnun olduklarını ifade ettiler.

“Evde sağlıkta tuzla modeli diye bir tabir ortaya koyduk”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, evde sağlık hizmetinin önemine dikkat çekerek, “Evde sağlıkta Tuzla modelini uzun yıllardır yapıyoruz ve çok güzel işler başardık. Hastanın enjeksiyonu, pansumanı, kemoterapi alıyorsa gidiş gelişleri gibi evde sağlıkta sunulan hizmetlerin en detaylandırılmış halinin Tuzla modelini, 125 bin defa evlere girerek ortaya koyduk. İstanbul’da, evde sağlık hizmetini yüzde 17 oranında en iyi şekilde biz gerçekleştiriyoruz. Sağlık bakanlığında da Evde Sağlıkta Tuzla Modeli diye bir tabir ortaya koyduk. Ayrıca, şimdi evlere fizyoterapi hizmetini götürerek en güzelini ve iyisini hedefleyerek devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yazıcı, doktorluk deneyiminden ve sağlık alanındaki vizyonundan da bahsederek, “Doktor olarak, hastaların ihtiyaçlarını ve sorunlarını yakından biliyorum. Bu nedenle, belediye başkanı olduğumda, sağlık hizmetlerine öncelik verdim. Evde sağlık hizmeti, hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahat etmelerini sağlıyor.” diye konuştu.

“Bu hizmetten çok memnunum”

Ayaklarındaki yaralar nedeniyle pansuman gerektiren Ahmet Şahin (83), “Ayaklarımda yara var. 17-18 senedir savaşıyorum. Yatağa bağımlıyım, çok ağrım var. Ayağımda dört yara, kalçamda protez var. Çok sancılı. Bu hizmetten çok memnunum. Allah razı olsun, devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

“Hem maddi hem de manevi yönden kolaylık”

Ahmet Şahin’in oğlu Erol Şahin ise “Babam 4-5 yıldır yatalak. Belediyenin personeli geliyor, pansuman yapıyor, serum takıyor. İki günde bir geliyorlar. Ücretsiz olması bizi rahatlattı. Babamın ayakları yara, her gün sarılıyor. Belediye olmasaydı çok para ödeyecektik. Belediye karşılıyor. Babam rahat. Bir sorun olduğunda arıyoruz, hemen geliyorlar. Bizim için hem maddi hem de manevi yönden kolaylık. Bu hizmet için Şadi Bey’e teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” diye konuştu.

Evde sağlık hizmeti alan hastalara, enjeksiyon, pansuman, tıbbi tahlil ve ilaç raporu gibi işlemler yapılıyor. Ayrıca, psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan hastalara evde psikolog ve refakatçi hizmeti veriliyor. Bu hizmet, özellikle inme (felç), kanser, diyabet, hipertansiyon, post operatif bakım ve Alzheimer hastalığı gibi durumlarda evde bakıma ihtiyaç duyan hastalara yönelik olarak sunuluyor.