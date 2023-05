Tuzla Belediyesi, Sıfır Atık Ligi yarışmasıyla gençlerin geri dönüşüm farkındalığını artırdı

TAKİP ET

Tuzla Belediyesi’nin liseli öğrencilerin geri dönüşüm konusunda farkındalığını artırmak ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği ödüllü ’Sıfır Atık Ligi’ yarışması, tamamlandı. Liseli gençler, düzenlenen yarışmada 5 kişilik takımlar halinde 5 hafta boyunca kıyasıya mücadele ederek şampiyonluk için yarıştılar. Yarışmaya 450’den fazla öğrenci katıldı ve toplamda 31 ton atık toplayarak ülke ekonomisine katkı sağladılar. Yarışmanın ödül töreni Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve yarışmacı öğrenciler katıldı. Dereceye giren takımların açıklandığı anda salonda heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmanın sonucunda ödül almaya hak kazanan takımlara elektrikli scooter, elektrikli bisiklet ve elektrikli motosiklet verildi. Ayrıca yarışmanın birincisini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Venedik turu hediyesi ile ödüllendirdi.

“Dünyanın geleceğini koruduğumuz zaman hiçbir sorun olmayacak”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bu dünyanın geleceğini koruduğumuz zaman hiçbir sorun olmayacak. 2030 yılına kadar kötü gidişat durdurulmazsa, Türkiye’de başlayan Sıfır Atık çalışmaları dahil olmak üzere yapılan projeler dünyada da olmazsa 2030 yılından itibaren dünya her gün, her saat, her dakika fazla enerji harcayıp daha kötü bir duruma gelecek. Ama şu anda dünya değişti. Bugün elektrikli araçlar kullanılmaya başlandı. Ben bir müjdeyi vereyim. Biz de sahip olduk. Ben buraya TOGG arabasıyla geldim” dedi.

“Amacımız 2030 yılındaki felaket senaryolarını engellemek”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Biz de bu konuda alternatif çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapacağız ve yapmak zorundayız. Tasarruf edeceğiz. Tüm ürünlerimizi geri dönüştüreceğiz. Enerji ihtiyacını daha da azaltacağız. Dünyada artık karbondioksit emisyonu çok yükseldi. Kişi başına herkes 1 ton karbondioksit emisyonuna katkıda bulunmalı. Bir şekilde tüketirken ya da başka bir şekilde ikinci karbon ayak izimize de dikkat etmeliyiz. Bu farkındalık bu yarışmada da çıktı. Bir malı alıyorsanız, çok uzaktan gelen farklı paketlenmiş, çok enerji harcanmış, dünyaya zarar verebilecek bir üründen mümkün mertebe uzak durmalıyız. Bir mal uzaktan geliyorsa, mutlaka ve mutlaka fosil yakıt yakıyor ve enerji harcıyor. Bunlara da bireysel olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yarışmanın bu kadar büyük bir ayağı var. Bu projenin büyük bir anlamı var. Dünyadaki amacımız bu. 2030’daki felaket senaryosunu önlemek. Bunun için çalıştınız, gayret ettiniz ve ödüllendirilmek sizin en büyük hakkınız. Sizi tebrik ediyorum” dedi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu,” Gençlerimizi sahnede güçlü birer birey olarak ağırlayabiliyoruz. Bunun için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gençler, burada başarılı olan öğrencilerimiz ödüllendirilecek. Ben istiyorum ki bir öğretmeniniz olarak bu başarınız kendi hayatınızda gelişmeye sebep olsun, kendi hayatınızda sizi iyiliğe, güzelliğe, başarıya yönlendirsin” dedi.