Tuzla Belediyesi, Tepeören Semt Konağı'nı hizmete açtı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Tepeören Mahallesi’nde Semt Konağı açıldı. Açılışta konuşan Başkan Şadi Yazıcı, “İstanbul’un fethinden önce var olan bir yerleşim bölgesindeki değerlerin, kültürün ve yaşamın korunması ve geliştirilmesi çok önemli” dedi.

Tuzla’da sosyal ve kültürel faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projelere bir yenisi daha eklendi. Tuzla Belediyesi’nin, Tuzla Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile planladığı projeler kapsamında Tepeören Mahallesi’ne semt konağı kazandırıldı. Tepeören Derneği ile birlikte düzenlenen açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Nal, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Yazıcı, “Tepeören, 600 yıla dayanan, İstanbul’un fethinden önce var olan bir yerleşim bölgesidir. Böylesine bir yerleşim bölgesindeki değerlerin, kültürün ve yaşamın değerlendirilmesinin ve geliştirilmesinin çok önemli olduğunu arz ediyorum. Aydınlı, Orhanlı ve Tepeören merkezdeki köylülerimize verdiğimiz kıymeti gösterecek çalışmayı yapan dernek ve yöneticilerin yanında biz de elimizden gelen maddi, manevi desteğimizi verdik. Emeği geçen, bu işi düşünen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.