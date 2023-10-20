Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Genel Kurslar İş Birliği Protokolü'nü hayata geçirdi

Tuzla Belediyesi ile Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Genel Kurslar İş birliği Protokol Programı’nı hayata geçirerek ilçedeki diğer kurumlarla daha etkili iletişim için güç birliği yaptı. Programın tanıtımı Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Bu çerçevede, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasından bu yana 750 kurs açıldı ve 14 bin kişiye eğitim verildi.

Tuzla Belediyesi, ilçedeki diğer kurumlarla iletişimini güçlendirecek yeni bir adım daha attı. Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Genel Kurslar İş Birliği Protokol Programı’nı uygulamaya koydu. Bu program, Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bir törenle kamuoyuna duyuruldu. Törene; Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihan Bingöl, Tuzla Belediyesi eğitim birimleri (AÇEM, Bilgi Evleri, TUZGEM, Sanat ve Gençlik Merkezi ile Spor Akademisi) bünyesindeki öğretmenler ile Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi’ndeki usta öğreticileri katıldı.

“Patron vatandaştır ve vatandaşa hizmet etmek işin aslıdır”

Törende konuşan Başkan Yazıcı, “Bu protokolde karşılıklı bir fayda olmasının yanı sıra bir yerel yönetimin kamu otoritesinin çalışma alanlarıyla ilgili bakanlık-taşra gönüllüleri ile iş birliği yapma konusu yapılan hizmetin etkili olması açısından çok kıymetli. Hepimiz için patron vatandaştır ve vatandaşa hizmet etmek işin aslıdır. Vatandaşımızın hayat boyu alacağı bütün süreçlerdeki eğitimlerin en kalitesini ortaya koymak hepimizin görevidir. Bunu iş birliği ile yapabilmek, aynı toplumsal katmanlara hizmet edebilmek ve güçleri birleştirip aynı yerden alınan yetkiyi vatandaşa ulaştırabilmek lazım. Bu açıdan bakıldığında bütün birimlerle yapmış olduğumuz çalışmalar aslında total hizmet kalitesini artırabilmek ve Tuzla’daki halkımızın istekleri yönünde yönetim anlayışı ortaya koyabilmek hem bizim hem de bakanlık birimlerinin yegane amaçlarından biridir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin hiçbir yerinde bu derece yapılan bir iş birliği yok”

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ise protokolün önemini vurgulayarak “Bu protokol ile Tuzla Belediyesi’nin bize açtığı tüm alanlarda, okullarda belediye ile iş birliği yapacağımız tüm çalışmaları valilik onayı ile kayıt altına almış oluyor. Çok önemli bir proje olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye’nin hiçbir yerinde bu derece yapılan bir iş birliği yok” şeklinde konuştu.

“Eylül ayından bu yana, 750’ye yakın kurs açtık”

Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihan Bingöl de “Eylül ayından bu yana, 750’ye yakın kurs açtık. Kurslarımızda yaklaşık 14 bine yakın vatandaş geldi, eğitimini aldı ve almaya da devam ediyor. Bu kadar büyük bir alana, geniş bir coğrafyaya Tuzla Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet etmenin, vatandaşlarımızın arzularını yerine getirmenin huzuru ve onuru içindeyiz. 750 kurstan yaklaşık 500 tanesi de belediyemizle yapılan iş birliği kapsamında açılan kurslarımızı kapsıyor. Bu kurslarda yaklaşık 5 bin vatandaşımız eğitim almış ve almaya da devam ediyor” dedi.