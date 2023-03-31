Tuzla'da 'Çocuk Girişimciler Çarşısı' depremzede aileler için başladı

Tuzla Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerinin girişimciliği öğrenmesi, sosyal hayata alışmaları için düzenlediği "2. Çocuk Girişimciler Çarşısı" depremzede ailelere yardım için başladı. Çarşıdaki ürünlerin satışından elde edilen gelirin Tuzla Belediyesi tarafından çarşı girişine konulacak kumbaralara atılarak, depremzede ailelere ulaştırılması planlanıyor.

Tuzla Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerinin girişimciliği öğrenmesi, kendi parasını kazanmanın mutluluğunu yaşaması ve sosyal hayata alışmaları için uygulamaya aldığı "Çocuk Girişimciler Çarşısı"nın ikincisi depremzede aileler için başladı. Ortaokul öğrencilerini evlerinde kullanmadıkları ihtiyaç fazlası eşyalarını, Tuzla Belediyesi tarafından kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilen stantlarda satabiliyor. 8-14 yaş arası çocuklar, ekonomik farkındalık oluşturulması amacıyla kurulan stantlarda, kendi getirdikleri ürünleri vatandaşların beğenisine sunarak, satışlarını gerçekleştirdi. Satışlardan elde edilen gelirler, Tuzla Belediyesi tarafından çarşı girişine konulacak kumbaralara atılarak, depremzede ailelere ulaştırılması planlanıyor. Düzenlenen etkinliğe katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu stantları gezerek girişimci çocukları tebrik etti. Başkan Yazıcı, girişimci çocuklardan satın aldığı oyuncakları ise kumbaraya atarak projeye destek oldu.

Düzenlenen ’Çocuk Girişimciler Çarşısı’ etkinliği çerçevesinde 8-14 yaş arası çocuklara geleceğin bireyleri olarak, kendini tanımanın ve ticari ahlakın kazandırılması, eskinin değerlendirilmesi, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve atık yönetimine destek olunmanın bilincinin aşılanması hedefleniyor. 2 gün sürecek ’Çocuk Girişimciler Çarşısı’ Tuzla Marina’da ziyaretçilerine açık olacak.

Etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Burada girişimci çocuklarımızla beraberiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber ikincisini düzenlediğimiz bu etkinliği aslında deneyimleme ve tecrübe kazanma olarak düşünebiliriz. Bu açıdan bakıldığında projenin birçok yönü var. Ben katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir gelecekte bireysel gelişimlerini en iyi noktaya kadar geliştirmiş bir dünyayı hep birlikte kuracağız" dedi.

Düzenlenen etkinlikte kullanmadığı kitaplarını satan Şura Gür, "Burada bir şeyler satıyorum ve depremzedeler için para topluyorum. Kitap, oyuncak ve bilezik gibi ürünler satıyorum. Depremzedelerin paraya ihtiyacı var diye satıyorum" dedi.

Azra Mutlu, "Benim sattığım ürün doğal yöntemlerle yaptığımız yüzey temizleyici ve içinde hiçbir kimyasal madde bulunmuyor. Bu spreyin içinde bir hafta sirkede beklettiğimiz kuzu kulağı ruhu ve nebati yağlar var. Buradan elde ettiğimiz parayı deprem bölgesine bağışlayacağız" dedi.