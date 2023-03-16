Tuzla'da 'İlk Evim' projesiyle 20 bin 920 konutun kura çekimi başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim” projesinde kura çekimleri Tuzla’da başladı. Tuzla’da yapılacak 20 bin 920 konut için yapılan kura çekimi 16-29 Mart tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim” projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara’da başlayarak kalan diğer illerle devam etti. İstanbul’da il genelinde 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan “İlk Evim” projesinde kura çekimleri bugün itibariyle yapılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TOKİ eliyle hayata geçirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim” projesinde İstanbul için planlanan 50 bin sosyal konuttan, Tuzla’ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekimi Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde 16 - 29 Mart tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilmeye başlandı.

Proje çerçevesinde Tuzla’da yapılacak olan 20 bin 920 konut için şehit yakınlarına 381, engellilere bin 46, emeklilere 4 bin 184, gençlere 4 bin 184 ve diğer vatandaşlara 11 bin 125 kontenjan ayrıldı. Başvuru yapan şehit yakını 381 kişinin kontenjan kadar olması sebebiyle doğrudan hak sahibi olduğu sosyal konut projesinde bugün 19 bin 839 engelli başvurusu arasından bin 46 engelli hak sahibini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrası proje çerçevesinde hak kazanan vatandaşların isimleri dijital ekrana yansıtıldı. İsimlerini ekranda gören vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim” projesinde Tuzla’ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekimi Tuzla Marina etkinlik alanında başlarken, kura çekimlerine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

Yapılan kura çekiminde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bugün icra ettiğimiz kura çekimi yalnızca bir kura çekimi değil. Memleketini, vatanını sevmenin, can için canlar için hizmet etmenin, şehircilik vizyonunun, duyarlılığın göstergesidir. Sözüm ona siyaset yapan Bazı muhalifler, Belediye Meclis üyeleri, Mimar Mühendis Odaları, Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi her kentsel dönüşüm projemize çelme takıyor, Bizi yavaşlatıyor. Kendilerini insafa, vicdana davet ediyorum. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünden lütfen çekilsinler. Kimseyi, telafisi olmayan hayat faturasıyla yüzleştirmesinler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan istirham ediyorum. Bir yapsat firmasına dönüştürdüğünüz Kiptaş’ı Lütfen asli fonksiyonuna döndürün. Sayın başkan Çalıştay üstüne çalıştay, toplantı üstüne toplantı yaptı. Toplantı aralarında, İstanbulumuza 4 yıl kaybettirdi. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının gerçek anlamda kentsel dönüşüm işine odaklanmasını istirham ediyorum. Çağrılarımıza kulak tıkadıklarını, maalesef biliyorum. Yine de sesimi duyurabilme ihtimaliyle bu çağrımı tekrarlıyorum, sürekli tekrarlamaya devam edeceğim. Bir yol açacaklarsa açsınlar. Ya da laf kalabalığı yapmadan yolumuzdan çekilsinler" dedi.

Kura sonuçlarını heyecanla bekleyen Fatih Karasu, "Kura çekimine, engelli kategorisinden başvurdum. Sonuçları heyecanla bekliyorum. Gerçekten ihtiyacı olana çıksın, benim gerçekten ihtiyacım var. Bunun için de Fatih’ten buraya kura çekimini izlemeye geldim" dedi.

Sancaktepe’den kura çekilişine katılmak için gelen Güldane Karakaya, “İlk defa yazıldım, 50 yıldır kirada oturuyorum. Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun, çıkarsa bizi kurtaracak. Çıkmazsa da şansımıza, yapacak bir şey yok. Duyduğumda ilk defa evim olacak diye düşündüm. İnşallah bana çıkar.” dedi.