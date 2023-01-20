Tuzla'da 12 aylık bebekler emekleme yarışmasında yarıştı, ilk karnelerini aldı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 0-3 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlanması, kendilerini tanımaları ve onları getiren annelerin de istedikleri branşta eğitimler alabilmeleri için hayata geçirilen Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde karne heyecanı yaşandı. Karne töreninde ‘Bebeğimle oynuyorum’ etkinliğine katılan 12 aylık bebeklerin emekleme yarışması renkli anlara sahne oldu. Başkan Yazıcı’nın da katıldığı yarışmanın sonucunda bebeklere ilk karneleri verildi.

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde karne heyecanı yaşandı. 8 merkezde eğitimlerin devam ettiği AÇEM’de karne programına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı. Karne töreninin ilk etkinliği 12 aylık bebeklerin emekleme yarışması oldu. Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’nın da izlediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Bebekler annelerine doğru emeklerken, anneler de heyecanlı anlar yaşadılar. Başkan Yazıcı, eğitimlerini tamamlayan bebeklere ve annelerine karne ve hediye takdim etti. İkinci etkinlikte ise AÇEM’li minik öğrencilerin gösterileri yer aldı. Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı temsili olarak 10 öğrenciye karne takdim etti.

“Ailenin temeli anne ve çocuktur”

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Okul öncesi eğitim çok kıymetlidir. Anne karnında başlayan öğrenme süreci ve 6-7 yaşına kadarki süreçte en büyük öğretmen annedir. Çocuğun anneden ayrılmadan bir eğitim alabilmesi açısından, Anne Çocuk Eğitim Merkezi ayrı bir kıymet sağlıyor. 6-7 yaşına kadar karakter oluşturmasındaki en büyük etken annedir. Okul öncesi eğitimde İstanbul’da ilk 5 sırada olmaktan da gurur duyuyoruz. Aile toplumda alternatifi olmayan çekirdek bir yapıdır. Ailenin temeli de annedir ve çocuktur. Gelecek için çocuk, mevcudu korumak için annedir. Toplumun yarısı kadın, diğer yarısını yetiştiren yine kadındır. Dolayısıyla Anne Çocuk Eğitim Merkezleri bizim için çok kıymetlidir. Buradaki görülen eğitimi, kaynaşmayı, dayanışmayı, çocukların geleceğe yönelik almış oldukları her bir kırıntı bilginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Annelerin de birer hobi elde etmesi bizim için çok kıymetlidir” dedi.

“Okul öncesi okullaşma oranında ilk 5’deyiz”

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ”Öğrencilerimiz eğitim alırken anneler de diğer tarafta kendi eğitimlerine devam edebiliyorlar. Bu anlamda bu proje Türkiye için çok farklı ve değerli bir projedir. Bu vesile ile ben başkanımıza bu projeye göstermiş olduğu destek için teşekkür ederim. Biz bu projeye 26 öğrenci ile başladık. Biz şu anda İstanbul ilçeleri içerisinde okul öncesi okullaşma oranında ilk 5’deyiz” dedi.