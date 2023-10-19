Tuzla’da 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Muhtarlarımızın gününü kutluyor, kendilerinin yerel yönetimler ve halk arasında kurdukları köprünün önemini her fırsatta dile getiriyorum. Tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Tuzla’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. Bu çerçevede ilk program Tuzla Sahil Tören Alanı’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törene katılan muhtarlar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde kahvaltı programı ile son buldu.

“Kamu görevlileri olarak her zaman sizlerin yanında ve hizmetindeyiz”

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Belediyemizden emniyetimize, milli eğitimden müftülüğe, nüfustan mal müdürlüğüne, tarım müdürlüğünden tapuya kadar kamu hizmeti sunan bütün kurumlarımızın bir vesile ile müracaat ettiği ve doğru işler yapmak için referans aldığı önemli müesseselersiniz. Bizler sizden gelen talepleri her zaman önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi muhtarlarımız, vatandaşlarımızın doğrudan temsilcileri olması vasıtasıyla kamu görevlileri olarak her zaman sizlerin yanında ve hizmetinde olacağız. Devlet hiyerarşisi içinde sizlerin taleplerini meşru hukuk çerçevesinde irdeledikten sonra yerine getirmek bizim öncelikli görevimizdir” şeklinde konuştu.

“Kamu işleri dolayısıyla kendileriyle çok işler yaptık”

Tüm muhtarların gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Yazıcı da, “Muhtarları kutluyorum. Kamu işleri dolayısıyla kendileriyle çok işler yapıp zaman geçirdik. Muhtarların yerel yönetimler ve halk arasında kurdukları köprünün önemini üç dönem belediye başkanlığım ve daha önceki siyasi partideki görev sürecimde de her zaman gördüm ve her fırsatta dile getirdim. Dediğim gibi muhtarların siyasi hayatımda çok önemli yerleri vardır. Dolayısıyla birlikteliğimizi çok eski zamanlardan beri sürdürüyorum. Muhtarlarımızın ilçemizi güzelleştirmek için çözüm odaklı çabalarına şahidiz. Bu yüzden şahsım ve Tuzla halkı adına muhtarlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.