Tuzla'da 250 site için kurulan 'Konut Siteleri Masası' iş başında

Tuzla Belediyesi Tuzla’daki konut sitelerini tek çatı altında toplamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Tuzla Konut Siteleri Masası’ çalışmalarına başladı. Siteler masası yetkilerinin gerçekleştirdiği ziyaretler ile yöneticiler sitelerde yaşanan sorunlarını ilgililere iletme imkânı buluyor.

Tuzla Belediyesi, Tuzla’daki konut sitelerini tek çatı altında toplayarak siteler, konutlar ve belediye birimleri arasında doğrudan iletişimin sağlanması amacıyla ‘Konut Siteleri Masası’nı hizmete açtı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde hayata geçirilen Tuzla Konut Siteleri Masası, ilçedeki sitelerin sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı. Tuzla’daki tüm siteleri tek tek gezen yetkililer, bank, oyun parkı, çöp kovaları, otobüs durakları gibi sitelerde eksik olan ya da deprem riski taşıyan problemleri tespit ediyor ve geri dönüşlerini yapmak üzere değerlendirmeye alıyor.

“Çok güzel bir çalışma”

Uygulama ile yetkililerle birebir konuşma imkânı bulmanın güzel olduğunu belirten Tuzla Dumankaya Adres Lobi Siteleri Yönetim Kurulu Başkanı Salim Öztürk, “Tuzla Belediyesi’nin yaptığı sitelerle ilgili çalışmayı destekliyor ve çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı başta olmak üzere desteği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sitelerimizdeki çocuk oyun parkından tutun çöp tenekesine kadar halkımızın isteklerine bağlı olan tüm eksikliklerle ilgili her desteğin sağlanacağını ve bunların halkımıza güzel bir hizmet olacağını düşünüyorum” dedi.