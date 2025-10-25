Tuzla'da 30 yıllık lezzet artık sabit mekanda

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde semt pazarlarında günübirlik tezgahlar kurarak yaklaşık 30 yıldır hizmet veren işletmeci, yoğun talep üzerine sabit bir mekan açtı. Tuzla’da açılan dönerci, dualar eşliğinde hizmete girdi.

Uzun yıllar boyunca seyyar olarak müşterilerine hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Erseven Yıldız, "İstanbul’un çeşitli bölgelerinde, semt pazarlarında günübirlik tezgahlarım var. Aşağı yukarı 30 senedir bu sektörün içerisindeyim. Salaş olmayı tercih ettik. Burada yoğun talep üzerine sabit bir mekan açmayı planladık. Mekanımızı da çok şükür yüksek bir katılımla açtık. Bundan sonraki aşamalarda Kadıköy’de bir şubemiz açılışımız olacak. Müşterilerimizi bekleriz. Gelip burada bir dönerimizi tatmalarını tavsiye ederim. Her gün ortalama 150-160 kilo döner satıyoruz. 200 kiloyu bulduğumuz yerlerimiz var. Daha fazla olan yerlerimiz de var. Bu şekilde ailece çalışan bütün personel ailedendir." ifadelerini kullandı.