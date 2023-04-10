Tuzla'da 31 yıllık gelenek: Yetim çocuklar iftar programında bir araya geldi

Tuzla’da 30 yılı aşkın süredir devam eden, Yetimler Haftası’nda düzenlenen ve takipleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan yetim çocukların katıldığı iftar programı Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi iş birliğinde bu sene de yapıldı.

Tuzla’da 30 yılı aşkın süredir geleneksel olarak devam eden ve Yetimler Haftası’nda düzenlenen yetimler iftarı programı, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. Takipleri yılın her günü Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan yetim çocuklar, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte iftar yaptılar. Başkan Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, iftar sonrasında masaları tek tek gezerek çocuklarla sohbet ettiler.

“Yetim kardeşlerimizle iftar sofrasında buluştuk”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Paylaşmanın, kardeşliğin en yoğun duygularla yaşandığı mübarek ayda yetim kardeşlerimizle iftar sofrasında buluştuk. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.