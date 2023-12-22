Tuzla'da 6'nci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi tarafından iş arayan vatandaşla işvereni buluşturmak amacıyla düzenlenen 6’ncı Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını açtı. İki gün sürecek fuara 250 firma katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla, İstanbul’un iş hayatının kalbinin attığı bir noktadır. 5 organize sanayinin yanına 6’ncısı yapılırken, tersaneler ve kendi sektöründe çok büyük iş imkanları olacak sanayi kuruluşlarının bulunduğu ilçemizde, İŞKUR’umuzla sektörleri bir araya getirdik. Bunu geliştirerek, büyüterek daha geniş kitlelere ulaştıracağız” dedi.

Tuzla Belediyesi, İŞKUR, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde hayata geçirilen Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla Marina’da başladı. 22-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın açılışına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Tuzla İŞKUR Müdürü Bekir Arslan, İstanbul İŞKUR Müdürü Uğur Oto, siyasi parti temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı. 2 gün boyunca ziyaretçileri kabul edecek fuara, Tuzla’da bulunan organize sanayi bölgelerinin temsilcileri başta olmak üzere 250 firmadan oluşan işveren temsilcileri bir araya geldi. Firma stantlarını gezip bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, mesleki eğitimi gören öğrencilere diploma ve iş sözleşmelerini taktim etti. Stant gezisinin ardından Başkan Yazıcı, moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen’in yaptığı söyleşiye katıldı. Söyleşide kendi kariyer yolculuğundan ve Tuzla’daki kariyer ile istihdam alanlarından bahseden Yazıcı, gençlere yönelik tavsiyelerde de bulundu.

Fuarda; işverenlere yönelik seminerler, ziyaretçiler için iş hayatında mutluluk ve kariyer planlaması için söyleşi programları, kariyer ve hobi atölyeleri, kariyer simülasyonu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

“Tuzla, İstanbul’un iş hayatının kalbinin attığı bir noktadır”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla, İstanbul’un iş hayatının kalbinin attığı bir noktadır. 5 organize sanayinin yanına 6’ncısı yapılırken, tersaneler ve kendi sektöründe çok büyük iş imkanları olacak sanayi kuruluşlarının bulunduğu ilçemizde, İŞKUR’umuzla sektörleri bir araya getirdik. Bu kapsamda bireylerin sadece iş bulmasını değil işi varken dahi kariyer planları için farklı düşünceleri barındırabilecekleri bir mekan oluşturmayı da amaçlıyoruz. İşverenlerin kalifiye, becerikli ve işini severek yapan çalışan bulma arzusunun yanında, bireylerin kendi kariyer planlarını yaparken imkan ve fırsatları önlerine sunmayı da istedik. Geçmişte olduğu gibi 6’ncısında da birçok kariyer planını yapmış olan arkadaşlarımızın başarı hikayelerini göreceğiz. Fuarımızda bilişimden lojistiğe, ağır sanayiden gemiciliğe kadar birçok sektörün bulunduğu 250 firmamız var. Bu açıdan çok geniş yelpazede bir iş imkânı sunuyoruz. Bu yıl 250 firmayı anca sığdırabildik. Bir dahaki sene 500 firmaya çıkartacağız. Bunu geliştirerek, büyüterek daha geniş kitlelere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Tuzla’daki İstihdam Fuarı geçen yılın üstüne koyarak bu yıl da önemli etkiler sağlayacaktır”

İstanbul İŞKUR Müdürü Uğur Oto ise “Her şeyden önce işverenlerimiz ile iş arayanlarımızın doğrudan bir araya gelmesi, aradıkları işlere uygun insan eşleşmelerini sağlamamız istihdam fuarları ile oluyor, o yüzden bunu çok önemsiyoruz. 240 bine yakın işe İŞKUR olarak aracılık etmişiz. Tuzla’daki istihdam fuarı geçen yılın üstüne koyarak bu yıl da önemli etkiler sağlayacaktır. Sayın başkanımıza destekleri için teşekkürlerimi sunarım” dedi.