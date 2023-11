Tuzla'da afetlere yönelik hazırlık çalışmaları aralıksız sürüyor

Tuzla’da afet bilincini artırmak adına verilen eğitimler devam ederken, deprem zararlarını minimize etme amacıyla evlerdeki eşyalar duvarlara ücretsiz sabitleniyor. Afetlere Hazır Tuzla vizyonuyla hareket eden Tuzla Belediyesi, depreme karşı her evi güvenli hale getirmek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Tuzla’da muhtemel afetlere karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın liderliğinde, ilçenin afetlere karşı hazırlıklı olması için geliştirilen projelere devam edilerek afet bilinci her geçen gün daha da artıyor. 7’den 77’ye her yaştan kişiye yönelik düzenlenen afet eğitimlerinde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler tek tek anlatılıyor. Tuzla Afet Kurtarma ekibi ve AFAD ile Afet Müdahale Planı, Afet Risk Yönetim Modeli, Acil Toplanma Alanları ve Arama Kurtarma Koordinasyonu başlığı altında tedbir amaçlı çalışmalar yapılıyor. AFAD iş birliğinde muhtarlara verilen afet eğitimi ile her mahallede afet bilincinin artırılması için çalışmalar devam ediyor. Eğitimlere katılan yüzlerce vatandaşa Temel Afet Bilinci sertifikası veriliyor. Ayrıca depremde oluşabilecek zararları en aza indirmek amacıyla Tuzla’daki birçok evin eşyaları belediye ekipleri tarafından ücretsiz bir şekilde duvarlara monte edilmeye devam ediyor. Çocuklarının üzerine eşyaların düşme endişesi yaşayan aileler yıllardır devam eden projeden memnun olduklarını her defasında dile getiriyor.

“Belediye başkanımızın bunu düşünmesi çok güzel"

Evindeki eşyaları sabitlemek için belediyeye başvuran Halime Köse, “20 senedir Tuzla’da yaşıyorum. Belediyemiz böyle güzel bir organizasyonu hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. Bu hizmeti elimizden geldiğince insanlara duyurmaya çalışacağız. Sağlam bir yerde yaşamak istediğimizi, dolaplarımızın deprem olduğu zaman üstümüze düşmeyecek şekilde sabit olması çok önemli. Belediye başkanımızın bunu düşünmesi de çok güzel” şeklinde konuştu.

“Hizmet almak isteyen vatandaşlarımız dilekçe ile belediyemize başvuruyor"

Tuzla Belediyesi Destek Hizmetleri birimi personeli Fazıl Felek, “Başkanımızın yaptığı bu uygulama uzun zamandır var. Hizmet almak isteyen vatandaşlarımız belediyemize dilekçe veriyor, dilekçeler onaylandıktan sonra müdürlüğümüze iletiliyor ve sıra bize geliyor. Sıra bize gelince vatandaşı arıyor, müsait olup olmadıklarını soruyor ve evlerine gidiyoruz. Güler yüzlü vatandaşlarımızla birlikte işimizi yapıyoruz, dolaplarımızın montajını yapıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Vatandaşımızın istediği eşyaları duvara sabitleyip vatandaşlarımızı gönül rahatlığı ile evlerinde bırakıyoruz” dedi.