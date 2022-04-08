Tuzla'da askeri alan içinde patlama
Tuzla Piyade Okulu içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Tuzla Piyade Okulu içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü’nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu
Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü’nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.
ilk belirlemelere göre yaralı yok
İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İHA
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