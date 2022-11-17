Tuzla'da atık su tankeri devrildi, yol trafiğe kapandı

Tuzla’da atık su yüklü tanker, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralanırken yol trafiğe kapatıldı.

Kaza, Tuzla Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı firmaya ait 2 su tankeri aynı güzergahta seyir halindeyken önde seyir halinde olan Mercedes marka 34 EJC 484 plakalı atık su tankeri içerisindeki suyun dengesinden dolayı sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Arkadan gelen Mercedes marka 34 EFS 176 plakalı atık su tankeri de sürücüsü de, devrilen tankere çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada devrilen tankerin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.