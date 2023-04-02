Tuzla'da bakımda olan yağ tankerinde yangın çıktı

Tuzla’da özel bir tersanede bakımı yapılan yağ tankerinde yangın çıktı. 50 metre karelik alanda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Tuzla Aydınlı Mahallesi Güzin Sokak üzerinde bulunan özel bir tersanede meydana geldi. Bakımda olan bir yağ tankerinin 50 metre karelik makine dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle tankerde hasar meydana geldi.