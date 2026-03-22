Tuzla'da balonlar kanseri yenen Almira için gökyüzüne uçtu

Yumuşak doku kanserini yenerek hayata tutunan 5 yaşındaki Almira, Tuzla Sahil Tören Alanı’nda düzenlenen etkinlikle yeni yaşını kutladı. Yüzlerce vatandaş ve tanınmış isimler, Almira için gökyüzüne balon bıraktı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, "Almira bize geldi, bizle konuştu. Tuzla’da olacağını duyunca biz de çok mutlu olduk. Onların bu mutlu gününe hep birlikte şahitlik ediyor olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Yumuşak doku kanseriyle verdiği 1 yıllık zorlu mücadelenin ardından sağlığına kavuşan 5 yaşındaki Almira, Tuzla Sahil Tören Alanı’nda düzenlenen etkinlikle yeni yaşına "Merhaba" dedi. Tuzla Belediyesi ve MOSEF iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yüzlerce vatandaş Almira’nın sevincine ortak oldu. Etkinlik öncesinde Almira için anlamlı bir kortej de düzenlendi. Almira, evinden MOSEF iş birliğiyle motosikletli kortej eşliğinde Tuzla Sahil Tören Alanı’na getirildi. Renkli görüntülere sahne olan kortej, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Çok zorlu bir süreç atlattık"

Etkinlikte duygularını paylaşan Almira, "Ben kazandım. Hepinizi çok seviyorum" dedi. Almira’nın annesi Leman Rüzgar ise yaşadıkları sürecin zorluklarına dikkat çekerek, "Çok yalnız olduğumuzu düşünüyorduk ama aslında hiç yalnız değilmişiz. Başta sesimizi duyuran Kemal Doğulu’ya, MOSEF’e, MOSEF Başkanı Murat Tomris’e, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bir yıl boyunca çok zorlu bir süreç atlattık. Şu an hastanede olan, çocuğunun gözünün içine bakan tüm annelere sesleniyorum, umut hala var yılmayın" ifadelerini kullandı.

"Bu mutlu güne şahitlik ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de etkinlikte yaptığı konuşmada, "Almira’nın bu mutlu gününe hep birlikte şahitlik ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tuzla dışından gelen tüm komşularımıza da hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

"Bu mutluluğa vesile olduğum için çok mutluyum"

Etkinliğin gerçekleşmesine öncülük eden Kemal Doğulu ise, "Almira yalnız değil. Bundan sonra hiçbir çocuk yalnız olmasın. Bu mutluluğa vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.

"Almira adına çok mutluyum"

Şahangiller olarak bilinen Emrah Şahan, organizasyon için Tuzla Belediyesine teşekkür ederken, Gönül Şahan ise "Bugün gerçekten bayram oldu. Almira adına çok mutluyum, dilerim tüm çocuklar yeniden olur" ifadelerini kullandı. CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir de, "Bizler de bugün bu mutluluğu paylaşabildiysek ne mutlu bize. Allah bütün çocuklarımızı korusun" dedi.

"Bu zafer hepimizin"

MOSEF Motosiklet Sürücüleri Federasyonu Başkanı Murat Tomris ise organizasyonun çıkış hikâyesini anlatarak, "Almira’nın mücadelesi hepimizi derinden etkiledi. Bu zafer hepimizin motivasyonu oldu. Bugün burada gördüğünüz tablo onun zaferinin eseri" diye konuştu.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte Tuzla’dan ve çevre ilçelerden katılan yüzlerce vatandaş gökyüzüne balonlar bıraktı. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken kanseri yenen Almira katılan herkese teşekkür etti.