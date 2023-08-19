Tuzla'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul’un Tuzla ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Kaçan zanlı ise polis tarafından ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şifa Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, poliste 13 kaydı bulunan Yetkin Tapki (26), tartıştığı Y.K. (26) tarafından sol göğsünden 2, sağ göğsünden 1 bıçak darbesi alarak yaralandı. Poliste 6 kaydı olan Y.K. olayın ardından kaçarken yaralanan Yetkin Tapki de olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Tapki yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, şüphelinin Yetkin Tapki’yi kovaladığı sonra bıçakladığını tespit etti. Olayın ardından kamera görüntülerinde sokağa gri renkli bir aracın giriş yaptığı, şüphelinin ikameti istikametine doğru kaçtığı, maktulün de yaralı olarak kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Şüphelinin ikamet adresinde yapılan çalışmalarda, olay sonrası şüpheli şahıs ve karısının bir araçla ayrıldıkları öğrenildi.

Şüpheli şahsın ailesinin evine giden polis, burada kaçtığı aracın olduğunu tespit etti. Aracın adreste görülmesi üzerine polis tarafından, şüphelinin binada olabileceği şüphesiyle evin olduğu bölgede güvenlik önlemleri alındı. Sokak üzerinde bulunan ve aile evi olan iki bina için çıkarılan arama kararının ardından binada arama çalışmaları yapıldığı esnada şüpheli Y.K. diğer binadan sokağa çıkarak kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan Y.K. polis tarafından olay yerinde yakalandı. Şüpheli şahıs ifadesinde olayda kullandığı bıçağı ikamet adresinin bodrum girişine bıraktığını belirtti. Polis tarafından adreste yapılan aramada bodrum girişinde üzerinde kan lekeleri bulunan siyah saplı bıçak görüldü. Olay yeri ekipleri tarafından alınması amacıyla bıçak muhafaza altına alındı. Y.K. isimli şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.