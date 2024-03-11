Tuzla'da boya fabrikasında yangın

İstanbul-Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar çevre ilçelerden görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Tuzla'da boya fabrikasında yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul-Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar çevre ilçelerden görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Tuzla-Kocaeli sınırında bulunan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir boya fabrikasında çıktı. Tek katlı boya fabrikasından yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Kocaeli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

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Öte yandan, yangın dron ile havadan görüntülendi.