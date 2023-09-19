Tuzla'da cesedi vatandaşlar fark etti

Tuzla’da vatandaşlar tarafından ağaçlık alanda yerde yatan bir kişi olduğu görüldü. Ekipler, yerde yatan yabancı uyruklu erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında yaşandı. Tuzla Orta Mahallesi’nde cadde kenarındaki ağaçlık alanda yerde yatan şahsı gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yabancı uyruklu 28 yaşındaki N.B.’ye ait olduğu anlaşılan cesette herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.