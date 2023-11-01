Tuzla'da düzenlenen 'Veri Maraton'unda ödüller sahiplerini buldu

Tuzla belediyesi tarafından düzenlenen açık veri temelli akıllı şehir yazılım yarışması ‘Veri Maraton’unda ödüller sahiplerini buldu. Düzenlenen törenle birinciye 60 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 20 bin TL olmak üzere toplam 120 bin TL, katılan diğer takımlara da mansiyon ödülü verildi.

Tuzla Belediyesi, Açık Veri Portalı ve Yönetim Sistemi üzerindeki veri setlerinin daha fazla duyurulması, yaygınlaştırılması ve kullanılması amacıyla açık veri temelli akıllı şehir yazılım yarışması ‘Veri Maraton’unu düzenledi. Projeye katılan 12 yarışmacı, Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (TEKMER) 2 gün boyunca belediyenin açık veri portalını kullanarak ilçeye ve ilçedeki vatandaşa hizmet edecek projeler geliştirdi. 22 Ekim tarihinde son bulan maratonun kazananları ise yapılan törenle belli oldu. Düzenlenen törenle birinciye 60 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 20 bin TL olmak üzere toplam 120 bin TL, katılan diğer takımlara da mansiyon ödülü verildi.

Düzenlenen ödül töreninde kazananları kutlayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Farkındalık oluşturmak için Veri Maratonu düzenledik. Öğrencilerimiz yarıştılar ve onlar için ödüller belirledik. Bugün biz yaptığımız bu çalışmayla her yapılan program sonrasında yeni bir çok uygulamanın da geliştirilebileceğini vatandaşlarımıza ve gençlerimize anlatmaya çalıştık. Ben yarışmacılarımızı tebrik ediyorum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz çağı yakalayabilmek ve bilgi çağında veriyi en iyi şekilde elde etmenin, kullanabilmenin kıymetli olduğuna inanıyoruz. Afet öncesi ve sonrasında vatandaşlarımızın organizasyonunu kolaylaştıracak ve görev dağılımını sağlayacak olan bir program var, çok güzel bir uygulama bu. Arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Birinciliği kazanarak 60 bin TL para ödülünün sahibi olan Zeyrek takımında bulunan Hasan Basri Yüksel, "Tuzla Belediyesinin paylaşmış olduğu veri setini kullanarak bir uygulama geliştirdik. Bu bir telefon uygulaması. Bu uygulamada vatandaş kendi girmiş olduğu adrese en yakın acil toplanma alanını bulabiliyor ve bir güzergah çizdirebiliyor. Ve bu konumu da tüm yakınlarıyla paylaşmak isterse paylaşabiliyor. Acil durumlarda bu güzergahlarda toplanan vatandaşların ilgili ekipler gelene kadar vatandaşın kendi kendine organize olup sahadaki bilgiyi toplayacak, afetzedeleri yeri geldiğinde kurtaracak nitelikte bir araya gelip örgütlenmesini sağlayan bir uygulama" dedi.