Tuzla'da Emzirme Haftası'nda anne ve anne adayları bilgilendiriliyor

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası çerçevesinde Tuzla Devlet Hastanesi’nde kurulan stantta anne ve anne adaylarına emzirme ve anne sütü ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuluyor.

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası sebebiyle Tuzla Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği’nde kurulan stantta sağlık görevlileri tarafından annelere ve anne adaylarına anne sütünün faydaları ve emzirme ile ilgili bilgiler aktarılıyor. Standa uğrayan kadınlar, aynı zamanda bu konularla ilgili merak ettiklerini de sorarak cevaplarını alıyor. Bu etkinlikle emzirme ve anne sütü ile ilgili farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Stantta görevlilerden bilgi alan anne Zeynep Günbay, “Bebek boğaz enfeksiyonu olmuş, doktor ilaç vermedi, ‘emzirin geçer’ dedi. En iyi ilaç anne sütü. Bu bilgilendirme çok iyi bir şey” dedi.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Gökalp, “Emzirmedeki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Polikliniğimizi ziyaret eden hastalarımızın emzirme konusunda bilgilendirip, emzirmenin sürdürülebilirliği konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece hastalıkları tedavi etmek değil, bebeklerimizin sağlığının devamlılığı çok önemli. Anne sütü kadar değerli besinin onları hastalıklardan nasıl koruduğuna dair bilgilendirme yapıyoruz. Özellikle anne sütünün yanına mama koyma konusunda istekli görüyoruz annelerimizi. Onları anne sütünün değeri konusunda yeterince bilgilendirdiğimiz zaman anne sütünün devamlılığı konusunda daha iyi cevaplar, geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.