Tuzla'da eskiyen parklar, geri dönüşüm malzemeleriyle onarılıyor

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parklardaki oyun grubu, fitness aletleri, park içi çöp kutuları başta olmak üzere park içerisinde bulunan diğer tüm ekipmanları kendi tesislerinde tamir ederek parkları yeniliyor. Örnek bir dönüşüm olarak kabul edilen bu faaliyetle sadece 2022 yılında belediyenin sağladığı geri dönüşüm 3 milyon 454 bin Türk Lirası değerinde. Geri dönüşüme dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İlçemizde bulunan 150’ye yakın park içerisinde bakım, onarım ve tadilat gerektiren, bazen vatandaşlarımız tarafından bazen de ömrünü doldurmuş, oyun grubu, fitness aletleri ve park içerisinde bulunan ekipmanları yenileyerek, onararak ve onları yeniden hayata kazandırarak çok önemli bir şekilde enerji tasarrufu, karbondioksit emisyonuna katkı sağlamak hem de ekonomiye katma değer sağlamak açısından çok kıymetli bir iş yapıyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi, yıl boyunca yaptığı ‘Sıfır Atık’ çalışmaları ile daha yaşanabilir bir dünya inşa ettiği gibi ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile başlatılan geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları Tuzla’da bulunan parklarda da uygulanıyor. Bu çerçevede zamanla yıpranan, hasar gören veya kullanıcıları tarafından kırılan oyun grupları, banklar, fitness aletleri, park içi çöp kutuları başta olmak üzere parkta bulunan ekipmanların tamir, onarım ve revizyonunu kendi tesisinde yapıyor. 2022 yılı içerisinde 47 oyun grubu, 9 takım fitness ve diğer ekipmanların tamir, bakım ve revizyonundan 3 milyon 454 bin Türk Lirası değerinde geri dönüşüm katkısı sağlandı. Tuzla Belediyesi ekipleri, parklarda bulunan ekipmanların rutin kontrollerini yaptıktan sonra hasar görmüş ekipmanları sökerek atölyeye getiriyorlar. Burada hasar gören parça, tamir edilerek tekrar söküldüğü parka monte ediliyor.

“Her türlü atığı değerlendiriyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Sıfır atık çerçevesinde birçok farklı çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde farklı bir çalışmayı da ortaya koyuyoruz. İlçemizde bulunan 150’ye yakın park içerisinde bakım, onarım ve tadilat gerektiren, bazen vatandaşlarımız tarafından bazen de ömrünü doldurmuş, oyun grubu, fitness aletleri ve park içerisinde bulunan ekipmanları yenileyerek, onararak ve onları yeniden hayata kazandırarak çok önemli bir şekilde enerji tasarrufu, karbondioksit emisyonuna katkı sağlamak hem de ekonomiye katma değer sağlamak açısından çok kıymetli bir iş yapıyoruz. 2022 yılında 45 tane parkımızda tüm bu çalışmaları yaparak 3 milyona yakın tasarruf sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık çalışmaları çerçevesinde yaptığımız çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. 2023 yılında da yine bize yakışanı, ülkemize yakışanı yapacağız. Biz aslında sıfır atık çerçevesinde elektronik cihaz, kağıt, poşet gibi malzemeleri her yerden topluyoruz. Her türlü atığı değerlendiriyoruz” dedi.