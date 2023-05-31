Tuzla'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Tuzla’da bir kişi, evinin önünde aracına eşya yüklediği anda motosikletle gelen iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırı anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan vatandaş, daha önce de silahla bacağından vurulduğunu ifade etti. Önceki saldırıda yaralanan adamın yerde kanlar içinde yattığı o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla’da dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde aracına eşya yükleyen Nihat Ölmez, sokağa gelen motosiklet üzerindeki iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Defalarca tetiğe basan saldırganlar Ölmez’e doğru 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı. Kafalarında kask olan ve kimliği henüz belirlenemeyen şahısların saldırısına uğrayan Nihat Ölmez, saldırı esnasında aracının arkasına kaçarak saklandı. Şans eseri mermilerin isabet etmediği Ölmez olay sonrası durumu polise ihbar ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Daha önce de Tuzla’da silahlı saldırıya uğradığını ve bacağından vurularak yaralandığını söyleyen Nihat Ölmez, "Bunların bana yaptığı bu 3’üncü saldırı. Arabama malzeme yüklerken 4-5 el ateş ettiler. Ben bahçeye kaçtığım için yara almadım. Daha önce beni 6 kişiyle linç ettiler, daha sonra silahla vurdular. Bunlar benim akrabalarımın da içinde olduğu bir grup. Bunların neden vurduklarını biliyorum, onların işlerine alet olmadığım için. Anne ve babama ait mülklere el koydular. Annemi ve babamı da öldürmeye çalıştılar. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Mermilerin ikisi arabaya birisi de duvara isabet etti, motosikletli 2 kişiydiler" dedi.

Öte yandan, Ölmez’in daha önceden silahla vurulmasının ardından yerde kanlar içerisinde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Dün gerçekleşen silahlı saldırı anları da güvenlik kamerasınca kaydedildi.