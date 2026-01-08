Tuzla'da fırtına alarmı: Deniz sahil yoluna taştı, tekneler zor anlar yaşadı

İstanbul’da ve Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Tuzla Sahili’nde zor anlar yaşandı. Şiddetli rüzgardan dolayı deniz suyu sahil yoluna taşarken; kıyıya bağlı tekneler uzun süre dalgalarla mücadele etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından etkisini artıran fırtına, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda kıyı kesimlerin ardından Tuzla’yı da etkisi altına aldı. Kuvvetli rüzgar ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil yolunu deniz suyu kaplarken, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Kıyıya bağlı balıkçı tekneleri ise fırtınada zor anlar yaşadı. Dalgaların etkisiyle savrulan tekneleri kontrol altında tutmaya çalışan balıkçıların panik yaşadığı görüldü. Bazı balıkçılar, teknelerinin zarar görmemesi için halatları güçlendirmeye çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinde, deniz suyunun zaman zaman sahil yoluna vurduğu; teknelerin dalgalar arasında sallandığı ve bazılarının kıyı boyunca sürüklenmekten son anda kurtulduğu anlar yer aldı.