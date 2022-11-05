Tuzla'da gazeteciyi sokak ortasında darp ettiler

Tuzla’da yaşayan bir yerel gazeteci, çocuğunu bıraktığı okul bahçesinden çıktığı esnada 3 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Hastaneye kaldırılan ve ardından darp raporu alan gazeteci, kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yerel gazeteci olarak çalışan Yalçın Yıldırım, çocuğunu okula bıraktıktan sonra okul bahçesinden çıkış yaptığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Yıldırım, kendisine gerçekleşen saldırı esnasında bir başka kişinin ise o anları kayda aldığını belirtti. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, gazeteci Yıldırım hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, tedavi sonrası darp raporu alarak olaya ilişkin şikayetçi oldu. Hastane önüne gelen meslektaşları Yıldırım’ı yalnız bırakmadı.

“Kasketli biri saldırmaya başladı”

Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Yalçın Yıldırım, “Kızımı her sabah okula götürürken aynı güzergahı kullanıyorum. Çocuğumu okula bırakıp çıktığım esnada karşıdan üzerime doğru gelen kasketli biri saldırmaya başladı. Ardından onunla birlikte 2 kişi daha saldırdı. Arbede esnasında uzakta duran bir kişinin de yaşananları kayda aldığını gördüm. Yaptığımız meslekten dolayı tehditler alıyordum ama bu kadar ileriye gideceğini düşünmemiştim” dedi.