Tuzla'da gecekondu yangını: Yaşlı kadını komşuları kurtardı

Tuzla’da bir gecekonduda çıkan yangın başka gecekonduya da sıçradı. Evde tek başına yaşayan bir yaşlı kadın komşuları tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Keten Sokak’ta bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafında bulunan bir başka gecekonduya da sıçradı. Yangının çıktığı gecekonduda tek başına yaşayan yaşlı kadın, komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evler kullanılamaz hale geldi.