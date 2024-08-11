Tuzla'da göçük altında kalan 2 işçinin cenazeleri adli tıpa kaldırıldı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir şantiyede göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tuzla'da göçük altında kalan 2 işçinin cenazeleri adli tıpa kaldırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir şantiyede göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tuzla ilçesi Tepeören’de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede meydana gelen göçükte Salih İ. ve Cengiz Ö. adlı işçiler toprak altında kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 işçinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.