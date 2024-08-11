Tuzla'da göçük altındaki 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarma çalışmaları devam ediyor

Tuzla'da göçük altındaki 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarma çalışmaları devam ediyor

Tuzla'da göçük altındaki 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarma çalışmaları devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tuzla’da göçük altındaki 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarma çalışmaları devam ediyor

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