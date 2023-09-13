Tuzla'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Tuzla’da döküm sahasında yük taşıyan hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Akfırat Mahallesi’nde bulunan döküm sahasında meydana geldi. İddiaya göre, 33 CNH 56 plakalı yük dolu hafriyat kamyonu, sürücüsü Suat Akbaş’ın (30) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampa aşağıya yan yatarak devrildi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Akbaş, kamyon içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaşanan olay sonrası kazanın bulunduğu noktaya polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü çevredeki diğer çalışanlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerine gelen ambulansa sevk edildi. Pendik’te bulunan özel bir hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.