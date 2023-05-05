Tuzla'da hafriyat yüklü tır devrildi 1 yaralı

Tuzla’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü tır devrildi. Kaza sonrası tır sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Tuzla Akfırat 1. Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 HA 9608 plakalı Enes Tavşan yönetimindeki Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cadde üzerinde devrildi. Tırın kasasında bulunan kum ise caddeye döküldü.

Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı olarak kurtulan sürücü Enes Tavşan’ı hastaneye sevk etti.

Kaza sonrası olay yerine gelen Mahmut Yavşan,” Bizde buraya yeni geldik. Döküm sırasındaydık. Geldiğimizde sağ olsunlar içeriden amcaoğlumu çıkartmışlardı. Sağlık durumu şu anda iyi” şeklinde konuştu.

Öte yandan yaşanan kaza sonrası dışarıda üşüyen bir köpek devrilen tırın içine girerek ısınmaya çalıştı. Olay yerindeki vatandaşlar ise tırın içinden köpeği çıkarmak için bir hayli uğraştı.

Köpeğin kaza sonrası içeri girdiğini belirten Muhammet Çiçek “ sanırım tırın içerisinin sıcak olduğunu görünce içeri girdi. Çıkarmaya çalışıyoruz ama çıkmıyor” dedi.