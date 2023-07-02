Tuzla'da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

Tuzla’da trafikte çıkan kavgada 4 kişi bir kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında 4 şahıs bir kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Trafikteki diğer sürücüler ise kavga eden şahıslara tepki gösterdi. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.