Tuzla'da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

Tuzla'da trafikte çıkan kavgada 4 kişi bir kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada
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Tuzla’da trafikte çıkan kavgada 4 kişi bir kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında 4 şahıs bir kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Trafikteki diğer sürücüler ise kavga eden şahıslara tepki gösterdi. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.