Tuzla'da koca dehşeti: Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı

Tuzla’da yaşayan 23 yaşındaki kadın, şiddet gördüğü ve boşanmak istediği kocası tarafından, çalıştığı marketin önünde 5 yerinden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan kadına ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Yaşanan o panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Salı günü Tuzla’da Mimar Sinan Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki K.K. şiddet gördüğü kocası E.K.’dan boşanmak isteyince kocası tarafından, çalıştığı marketten çıktıktan sonra sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Adeta dehşet saçan koca, eşini sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle kanlar içinde yere yığılan genç kadının yardımına mahalleli koştu. 23 yaşındaki K.K.’ya ilk müdahaleyi mahalleli yaparken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olay sonrası mahalleli sokağa dökülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. 7 suç kaydı olduğu öğrenilen E.K.’nın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan yaralan genç kadına, ilk müdahalenin yapıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mahallelinin kanlar içinde kalan genç kadına, “iyi misin” dediği ve ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor.