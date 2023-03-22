Tuzla'da lisede çıkan kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

Tuzla’da özel bir lisede öğrenciler ile dışarıdan gelen bir grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Tuzla’da bulunan özel bir lisede yaşandı. İddiaya göre, okulda öğrenim gören öğrencilerle dışarıdan gelen bir grup genç arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okul önünde başlayan kavga okulun bahçesinde devam ederken kavga esnasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. İki grup arasında çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralanırken olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi çevredeki hastaneye kaldırılırken kavga anları ve sonrası cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

2 kişi tutuklandı

Kavgayla ilgili polisin yaptığı çalışmalar sonucu kasten yaralama - konut dokunulmazlığının ihlali konusunun şüphelileri, C.K. ve A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.