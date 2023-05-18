Tuzla'da Metaverse Deneyim Alanı açıldı

Tuzla Belediyesi, Türkiye’nin en fonksiyonel parklarından biri olan ve kendi elektriğini kendisi üreten doğa dostu Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’na yeni bir fonksiyon ekleyerek Metaverse Deneyim Alanı’nı açtı. Alan içerisinde sanal gerçeklik gözlüğü ile sanal evreni deneyimleme fırsatı ücretsiz olarak sunuluyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Tuzlalı öğrenciler ile birlikte Metaverse Deneyim Alanı’nı ziyaret etti ve sanal evrende oyun oynadı.

Türkiye’nin en fonksiyonel parklarından biri olan ve kendi elektriğini kendisi üreten doğa dostu Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’na yeni bir fonksiyon eklendi. Türkiye’de KOSGEB ve yerel yönetimler iş birliğinde bir ilk olan Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin yanına ‘Metaverse Deneyim Alanı’ açıldı. Alan içerisinde sanal gerçeklik gözlüğü ile sanal evreni deneyimleme fırsatı ücretsiz olarak sunuluyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Tuzlalı öğrenciler ile birlikte Metaverse Deneyim Alanı’nı ziyaret etti ve sanal evrende oyun oynadı. Ayrıca Başkan Yazıcı, öğrencileri TEKMER’i anlatarak, fikri olanları merkeze davet etti.

“Melek yatırımcı buluncaya kadar desteklerinizi alabiliyorsunuz”

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Türkiye’de 18 tane Teknoloji Geliştirme Merkezi var. Bu 18 taneden bir tanesi burası. Buradaki ‘benim fikrim var’ diyen gençler, bir TEKNOPARK’ın hemen hemen yüzde 95’ine sahip olan Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde hemen kuluçka sürecine giriyor. Kuluçka sürecinde fikrini geliştiriyor. Yatırım yapıyor, burada yerler alıyor ve fikrini burada geliştirerek kendi start-up’unu kuruyor. Kurmuş olduğu start-up ile KOSGEB destekleri, bizim desteklerimiz ve hatta kuluçka sonrası desteklerimiz ile burada geliştirilen fikirlerle çok rahat melek yatırımcı buluncaya kadar desteklerinizi alabiliyorsunuz. Bu konulardaki bütün imkanlarımızı kullanabiliyorsunuz” dedi.

“Şelale Park bilim ve teknoloji ile iç içe olacağınız bir alan”

Başkan Yazıcı,” Şu anda bizim burada birçok start-upımız oluştu. Bu start-uplarımız çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Hatta bunlardan bir tanesine Avrupa’dan çok büyük rakamlarla teklifler de geldi. Buradaki ortak çalışma alanlarındaki imkanları herkes kullanabiliyor. İçerisinde bulunduğumuz Şelale Park içerisinde buz pateni var. Bowling var. Planetaryum var. Planetaryumun üzerinde aslında bir rasathanemiz var. Burada kutuplara giden Burcu Özsoy hanımefendinin Kutup Evi var. Şelale Park, Bilim Sanat Merkezi ile havuzlarıyla, kartingi ile muhteşem zaman geçireceğiniz bir yer. Aynı zamanda bilim ve teknoloji ile iç içe olacağınız bir alan. Ben buraya sizleri her zaman beklerim. Burada sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Belediye Başkanı olarak gençlerimiz nasıl başarılı olacaksa o yönde imkanlarımızı seferber etmek isteriz” dedi.