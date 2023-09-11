Tuzla'da öğrenciler ilk derste defterlerini ve kitaplarını sıralarında buldu

Tuzla’da yeni eğitim-öğretim yılının açılış töreni, Hilmi Sonay İlkokulu’nda yapıldı. İlk ders zilini çalan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, toplumdaki problemlerin kaynağının eğitimsizlik olduğunu belirterek, “Çözüm de yine eğitimden geçer. Bu yüzden eğitime büyük önem veriyoruz. Tuzla’da kaliteli bir eğitim için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı. Tuzla’da yeni eğitim dönemiısı açılış töreni, Hilmi Sonay İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Yazıcı, “Kaliteli bir eğitim öğretim için, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. “Okulların fiziki şartlarından, içinden, eğitim materyalinden, yenilerinin yapılmasından, öğrencilere ve ailelere destekten, hatta burslar ve yüksek öğrencilik burslarına kadar biz eğitim ve öğretim için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyen Başkan Yazıcı, “15 yıl sonraki, 20 yıl sonraki Tuzla’nın muhteşem olabilmesinin tek yolu, bu gençlerimizin muhteşem bir şekilde eğitimi ve gelişmeleriyle beraber geleceği birlikte oluşturmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de, eğitimin toplumdaki önemine dikkat çekerek, “Velisiyle, öğrencisiyle, öğretmeniyle bir eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla bir araya geldik. Okulların açılışları, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı yeni bir düzen demektir. Herkes tatilini, iş planlarını, yaşam tarzını okulların açılışına göre, eğitim-öğretime göre yapar. Aslında bu bizim toplumumuzun eğitim ve öğretime verdiği önemin de bir göstergesidir” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ise, Tuzla’daki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine ve eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Yazıcı’ya teşekkür etti. Öğrencilerin gösterileri ile devam eden törenin ardından sembolik olarak ders zili çaldı ve öğrenciler ilk ders için sınıflarındaki yerlerini aldı. Törene Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır katıldı.