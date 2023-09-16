Tuzla'da orman yangını
İstanbul Tuzla'da ormanlık alanda yangın çıktı.
İstanbul Tuzla’da ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde TOKİ Konutları bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yoğun dumanların yükseldiği alana ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri askeri alandan yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına da yansıdı.